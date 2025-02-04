الهلال السعودي يكتسح برسبوليس الإيراني برباعية في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - اكتسح فريق الهلال السعودي نظيره برسبوليس الإيراني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب المملكة آرينا معقل الزعيم، ضمن فعاليات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2024-2025.

نتيجة مباراة الهلال وبرسبوليس في دوري أبطال آسيا

تمكن الهلال من تسجيل هدف التقدم مبكرًا، وبالتحديد في الدقيقة العاشرة من زمن الشوط الأول عن طريق البرازيلي المميز مالكوم، من صناعة روبين نيفيز.

ثم أضاف الزعيم الهدف الثاني عن طريق ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو في الدقيقة 25، من تمريرة مالكوم.

وعزز سالم الدوسري تقدم الهلال وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 38، بعد تمريرة ساحرة من نجم اللقاء البرازيلي مالكوم.

وقبل نهاية الشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة 45+1، عاد سالم الدوسري ليحرز ثاني أهدافه في اللقاء والرابع لفريقه الهلال، من صناعة البرتغالي جواو كانسيلو.

وفي الشوط الثاني، قلص الفريق الأيراني النتيجة في الدقيقة 90، عن طريق المدافع الجورجي جيورجي غفيليزياني من ركلة جزاء.

وبتلك النتيجة، يتصدر الهلال ترتيب جدول المجموعة ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 19 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني فريق الأهلي والذي يمتلك نفس عدد النقاط، بينما يتوقف رصيد برسبوليس عند النقطة السادسة في المركز التاسع.