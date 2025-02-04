نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلى البحيري تنضم إلى نورشيلاند الدنماركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي نورشيلاند الدنماركي عن ضم اللاعبة المصرية ليلى البحيري إلى صفوفه، لتصبح أول لاعبة كرة قدم مصرية تحترف في أحد أندية الدرجة الأولى بأوروبا.

ليلى البحيري تنضم إلى نورشيلاند الدنماركي

وانضمت ليلى البحيري (21 عامًا) إلى نورشيلاند، أحد أندية مجموعة رايت تو دريم، قادمة من فريق UC ايرفاين الأمريكي، حيث لعبت في الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 4 مواسم بعدما بدأت مشوارها مع فريقي الجونة ووادي دجلة في مصر، قبل أن تنتقل للدراسة وممارسة كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية في سن 17 عامًا.

ولعبت ليلى البحيري لمنتخبات مصر تحت 17 وتحت 20 سنة، قبل أن تنضم لمنتخب مصر الأول الذي مثلته في تصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية للسيدات.

وتعد ليلى البحيري أحد المواهب المميزة في كرة القدم النسائية المصرية، حيث حققت لقب أفضل لاعبة شابة في مصر أكثر من مرة قبل انتقالها للعب والدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما قدمت مستويات مميزة مع فريقها UC ايرفاين قبل أن تخطو خطوة عملاقة بالانضمام إلى نورشيلاند الدنماركي.

وقال محمد وصفي الرئيس التنفيذي لمجموعة رايت تو دريم مصر " انضمام ليلى البحيري إلى صفوف نورشيلاند هو خطوة جديدة، تؤكد نجاح استراتيجية مجموعة رايت تو دريم في خلق الفرص للشباب والفتيات للاحتراف في أوروبا."

وأضاف وصفي "الفلسفة التي يتبعها سير محمد منصور رئيس مجموعة رايت تو دريم تهدف إلى تنمية المواهب الناشئة في كرة القدم المصرية ومنح الفرص للشباب للمشاركة في النموذج الملهم الذي تتبعه مجموعة رايت تو دريم العالمية. احتراف ليلى البحيري في نورشيلاند هو مجرد خطوة، ونأمل ان يتبعها المزيد من اللاعبين واللاعبات في المستقبل القريب".