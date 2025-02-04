ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليغانيس

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة ليغانيستلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية قبل مواجهته المرتقبة ضد ليغانيس في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بعدما أكد المدرب كارلو أنشيلوتي غياب النجمين كيليان مبابي وجود بيلينغهام عن اللقاء المقرر إقامته غداً الأربعاء.

وأوضح أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبيل المباراة، أن الفرنسي كيليان مبابي يعاني من كدمة في ربلة الساق، على الرغم من مشاركته في التدريبات بشكل طبيعي اليوم، إلا أنه لن يكون متاحاً للمشاركة ضد ليغانيس لضمان سلامته.

وأضاف: "أما الإنكليزي جود بيلينغهام، فيغيب هو الآخر بسبب إصابة بكدمة تعرض لها في وقت سابق، حيث لم يتعافَ بالشكل الكافي للمشاركة في المباراة".

ويأتي غياب مبابي وبيلينغهام ليعمق جراح الفريق الملكي، الذي يعاني بالفعل من إصابات عديدة في صفوفه، حيث يغيب أيضاً كل من إدواردو كامافينغا، ودافيد ألابا، وأنطونيو روديغر، وإيدير ميليتاو، وداني كارفاخال، مما يضع أنشيلوتي في موقف صعب لاختيار التشكيلة الأساسية.

