انت الأن تتابع خبر أبرزها إيقاف القندوسي..رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الـ11 بالدوري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وجاءت العقوبات على النحو التالي:-

مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش :

تحويل تقريري حكم ومراقب المباراة الى لجنة الأنضباط لإتخاذ ما تراه مناسبا بشأن الأحداث التي تمت في المباراة.

إيقاف محمد شعبان محمود عبده لاعب فريق طلائع الجيش مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الجونة وحرس الحدود:

إيقاف عمر فتحي محمد لاعب فريق حرس الحدود مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بيراميدز والزمالك :

إيقاف محمد الشيبي لاعب فريق بيراميدز مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر منسي دسوقي أحمد لاعب فريق الزمالك مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة انبي والبنك الأهلي :

إيقاف مصطفى عادل عبدالمجيد لاعب فريق إنبي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف هشام صلاح عبدالعظيم زنفل لاعب فريق البنك الأهلي مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 وذلك لحصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة زد اف سي والمصري :

إيقاف عبد الرحيم دغموم لاعب فريق المصري مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

فاركو وغزل المحلة :

إيقاف موري توريه لاعب فريق غزل المحلة مباراة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

مباراة بتروجيت والاتحاد :

إيقاف حامد محمد محمود حمدان لاعب فريق بتروجيت مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف ناصر محمد ناصر مكي لاعب فريق الاتحاد مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

سيراميكا كليوباترا وسموحة :

إيقاف أحمد رمضان عبده لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه وذلك لحصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ثلاث مباريات وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 50 ألف جنيه وذلك للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري nile موسم 2024-2025 الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.