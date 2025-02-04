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أحمد جودة - القاهرة - أعلن يوفنتوس رحيل أحد نجومه باتجاه فيورنتينا، بهدف الحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر، فيما تبقى من الموسم الجاري.

يوفنتوس يعلن رحيل نجمه إلى فيورنتينا

وقال يوفنتوس، عبر الموقع الرسمي للنادي: "نيكولو فاجيولي لاعب وسط الفريق، غادر خلال الميركاتو الشتوي لينتقل إلى فيورنتينا، بعقد يمتد 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع وجود بند التزام بالشراء بنهاية الموسم".

وأوضح البيانكونيري: "فيورنتينا حصل على خدمات نيكولو معارا حتى نهاية الموسم مقابل 2.5 مليون يورو، مع تكاليف إضافية بقيمة 200 ألف يورو".

وأفاد: "الاتفاقية تتضمن أيضا، التزام فيورنتينا بشراء اللاعب نهائيا حال تحقق بعض الأهداف المعينة، أو الحق في الشراء في حال عدم تحقق هذه الأهداف".

وأشار اليوفي: "في كلتا الحالتين، فإن المقابل المتفق عليه للاستحواذ النهائي هو 13.5 مليون يورو تدفع على 3 سنوات مالية، ويمكن زيادتها لحد أقصى قدره 2.5 مليون يورو طوال مدة عقد اللاعب عند تحقق أهداف أداء معينة".