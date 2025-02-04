انت الأن تتابع خبر الزمالك يقترب من التعاقد مع مهاجم الوكرة القطري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت تقارير صحفية قطرية اليوم الثلاثاء، عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات لضم الأنجولي جيلسون دالا مهاجم الوكرة القطري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت صحيفة العرب القطرية، إلى أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع جيلسون دالا لاعب فريق الوكرة، من أجل ضمه في الميركاتو الشتوي الحالي، والذي ينتهي يوم 8 فبراير الجاري.

وتابعت: "اللاعب دالا تم استبعاده من القائمة المحلية لفريق الوكرة خلال الأيام الماضية، حيث أصبح مقيدا بالقائمة الآسيوية فقط".

ووواصلت الصحيفة: "استبعاد اللاعب من القائمة المحلية لفريق الوكرة يُسهل من عملية انتقال دالا إلى الزمالك في حالة نجاح المفاوضات".

وكان قد تعاقد الوكرة مع المهاجم العراقي أيمن حسين لتدعيم هجوم الفريق في يناير الجاري.

وشارك جيلسون دالا في 18 مباراة مع فريق الوكرة هذا الموسم في مختلف المسابقات، وساهم في 12 هدفا، بواقع تسجيل ستة أهداف وصنع مثلهم.

ويسعى نادي الزمالك لإبرام العديد من الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية من أجل مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وكان قد أعلن نادي الزمالك في الأيام الأخيرة التعاقد مع الثنائي أحمد حسام مدافع الجونة، ومحمود جهاد لاعب خط وسط فريق فاركو.