موعد مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا في كأس إسبانيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل برشلونة مشواره في البطولات المحلية، حيث يستعد لمواجهة فالنسيا في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، عقب انتصاره الصعب على ألافيس في الدوري الإسباني.



وتمكن البارسا من تحقيق فوز ثمين على ألافيس بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الـ22 من الليجا، ليعزز موقعه في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 45 نقطة، فيما تجمد رصيد ألافيس عند 21 نقطة في المركز الثامن عشر.



موعد مباراة برشلونة وفالنسيا في كأس ملك إسبانيا



يحل برشلونة ضيفًا على فالنسيا في مواجهة قوية، مساء يوم الخميس 6 فبراير 2025، ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك، وذلك على ملعب ميستايا، حيث تنطلق صافرة البداية في العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة



القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفالنسيا



سيتم بث اللقاء المرتقب عبر قناة SSC SPORT 1HD السعودية، كما يمكن متابعته عبر منصة شاهد.

