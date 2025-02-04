نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري أبطال آسيا قبل مباراة الهلال وبرسبوليس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الآسيوية لمتابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي التي يتنافس فيها الكثير من الأندية من أجل التتويج باللقب القاري في الموسم الحالي.



يشارك 10 أندية في مجموعة الغرب ومثلهم في الشرق بشكل مباشر وسيشارك 4 أندية في الملحق يتأهل اثنين منهم للمجموعات.



وفي دور المجموعات، سيخوض كل نادي 4 مباريات على أرضة و4 خارج أرضه ثم يتأهل 8 أندية إلى دور الستة عشر الذي يقام بنظام الذهاب العودة ومنه إلى الدور ربع النهائي.



ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة منطقة الغرب عبر العديد من القنوات وأهمها قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.



تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.



كما يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.



وجاء مجموعة منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا كالتالي:

1- الأهلي السعودي 19 نقطة

2- الهلال 16 نقطة

3- النصر 16 نقطة

4- السد 12 نقطة

5 - الوصل 11 نقطة

6 - الريان 8 نقاط

7 - برسيوليس 6 نقاط

8 - استقلال طهران 6 نقاط

9 - باختاكور 4 نقاط

10 - الغرافة 4 نقاط

11 - الشرطة 3 نقاط

12 - العين نقطتين

