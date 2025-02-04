نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا يشتكي جروس لإدارة الزمالك لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اشتكى محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لإدارة القلعة البيضاء من المدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق.

وأكد الاعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الاولى بالتلفزيون المصري:" شيكابالا اشتكى جروس لإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب".

واوضح:" شيكابالا يرى أن جروس لا يضيف أي شئ جديد في تدريبات فريق الزمالك من الناحية الفنية، وهذا ما قاله لبعض أعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك".

وأشار:" تواصلنا مع نادي الزمالك لمعرفة إذا كان هناك تواصل مع ميكالي من أجل تدريب للفريق في الفترة المقبلة، ولكن المصدر نفى ذلك".

ثم اتم كريم رمزي:" لكن هناك وسطاء قريبين من مجلس ادارة نادي الزمالك، نصحوا بالتعاقد مع ميكالي، إلا أن حسين لبيب رفض ذلك، وقال أن جروس يجب أن يتوفر له كافة الامكانيات أولا، قبل أن نفكر في رحيله".

