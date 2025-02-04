نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس الحفل الضخم للإعلان عن استاد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أمير هشام، أن يوم 14 فبراير المقبل سيقام حفل ضخم للغاية في الأقصر، سيكون بوجود النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وسوف يتم استغلال هذا الحدث للإعلان عن التصميم النهائي لاستاد النادي الأهلي.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "سيتم الاعلان عن التصميم النهائي والرسمي لاستاد الأهلي في فرع الشيخ زايد، وفي نفس اليوم سيكون هناك مفاجأة سارة لجماهير النادي، وهي إعطاء إشارة البدء في إنشاء الاستاد، وستبدأ الشركات المختصة في العمل على أرض الواقع بشكل رسمي".

وأضاف: "الموضوع سيكون تحت أنظار الجميع، وسيتم البدء في أعمال الحفر بشكل رسمي، والفترة الماضية عن طريق شركة المنشأت الرياضية وتحالف شركات القلعة الحمراء بقيادة محمد كامل، قاموا بدراسة العديد من التصميمات المختلفة، في ظل كثرة التصميمات المعروضة، كان هناك شركة إنجليزية قدمت تصميم رائع، وكان هناك استقرار على التصميم، فجأة ظهر تصميم أفضل بكثير من جانب شركة أمريكية، ونال إعجاب الجميع، ليتم الانحياز في النهائي لتصميم الشركة الأمريكية".

وواصل: "عدد المقاعد في المدرجات خلال المرحلة الأولى يصل لـ42 ألف متتفرج، كما أنه سيتم الاختيار على حقوق تسمية الاستاد، وهناك عرض سابق من شركة أليانز الألمانية، وفي الوقت الحالي ظهرت أحد الشركات المصرية بقوة وهي شركة عقارات معروفة، وقدمت عرضا للحصول على حقوق التسمية، ثم ظهرت شركة إماراتية كبيرة للغاية قدمت عرضًا كبيرًا أيضا".

وأكمل: "الأرقام وصلت إلى 100 مليون دولار، وفقًا لمصادرنا داخل النادي الأهلي، وبالتالي الاتجاه يسير نحو قبول عرض العرض الإماراتي للحصول على حقوق التسمية لأنه العرض الأكبر، وشركة القلعة الحمراء تُجهز للحفل المبهر الذي سيكون على أعلى مستوى وسيقام في معهد حتشبسوت بالأقصر".

وأكد: "سيتم دعوة عدد من النجوم العالمية، وكذلك جياني انفانتينيو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والذي سيقوم بالقاء كلمة خلال الحفل، وكذلك محمود الخطيب رئيس النادي الذي سيتحدث خلال الحفل، وهناك استعدادات وتحضيرات رائعة من جانب المسئولين".