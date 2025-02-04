نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل ميشالاك يكشف حالة واحدة للرحيل عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد سيرهات ألتينسي وكيل أعمال البولندي كونراد ميشالاك لاعب أحد السعودي المعار إلى الزمالك، إن أزمة اللاعب مع النادي الأبيض ما زالت مستمرة.

وكيل ميشالاك: الزمالك يماطل في سداد مستحقات اللاعب ولن يرحل إلا بموافقتنا

وأوضح وكيل ميشالاك خلال تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن الزمالك مازال يماطل في منح اللاعب مستحقاته المالية.

وأشار ألتنسي إلى أن ميشالاك مستمر مع الزمالك لحين حصوله على مستحقاته المالية كاملة والعقد الثلاثي الموقع معهم يمنعهم من قطع إعارة اللاعب دون موافقته.