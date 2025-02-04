نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء بجميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات البطولات العالمية والآسيوية من أجل متابعة نجومهم المتألقين في البطولات الأوروبية تحديدا كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس هولندا وكأس ألمانيا وكأس فرنسا وكأس مصر بجانب متابعة مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة.

ستقام 9 مباريات في بطولات كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس هولندا وكأس ألمانيا وكأس فرنسا بينما ستقام مبارتين في كاس مصر.

تعتبر قنوات بي إن سبورت القطرية حاصلة على ملكية إذاعة بطولات كأس ملك إسبانيا وكأس إيطاليا وكأس هولندا وكأس ألمانيا وكأس فرنسا بجانب مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة في منطقة الشرق الأوسط بينما تقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل مباريات كأس مصر.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز المباريات في جميع البطولات اليوم:

* دوري أبطال آسيا للنخبة:

- الغرافة القطري وباختاكور الأوزبكي الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- الهلال السعودي وبرسبوليس الإيراني الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

* كأس ملك إسبانيا:

- أتلتيكو مدريد وخيتافي الساعة 10 ونصف مساء بتوقيت مصر

* كأس إيطاليا:

- أتالانتا وبولونيا الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

* كأس ألمانيا:

- شتوتجارت وأوجسبورج الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* كأس هولندا:

- هيراكيليس أولميلو وأوتريخت الساعة 9 مساء بتوقيت مصر

* كأس فرنسا:

- ليل ودنكارك الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- تروا وستاد بريست الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- لو مان وباريس سان جيرمان الساعة 10 وعشر دقائق مساء بتوقيت مصر

* كأس مصر:

- المصري ووادي دجلة 2 ونصف ظهرا بتوقيت مصر

- بيراميدز والمنصورة 5 ونصف مساء بتوقيت مصر