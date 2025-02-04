نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إعارة نجم تشيلسي إلى كريستال بالاس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كريستال بالاس عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع الإنجليزي بن تشيلويل ظهير تشيلسي، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

كريستال بالاس يضم بن تشيلويل

ووقع الظهير الإنجليزي على عقود انضمامه إلى كريستال بالاس على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

وأجرى بن تشيلويل حوارًا مع الموقع الرسمي لنادٍ كريستال بالاس، بعد الانضمام بشكل رسمي إلى صفوف الفريق، وقال "أنا متحمس للغاية لوجودي هنا".

وأضاف الظهير الإنجليزي،"كريستال بالاس هو نادٍ يسير في اتجاه رائع، إذا نظرت إلى الأشهر القليلة الماضية، مع النتائج وكيف يلعب الفريق، كان من السهل اتخاذ قرار القدوم إلى هنا".

وانتقل بن تشيلويل البالغ من العمر 28 عاما، إلى صفوف البلوز صيف 2020، قادمًا من هدرسفيلد تاون بمقابل 50 مليون يورو.