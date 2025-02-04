رسميًا.. مانشستر سيتي يعلن ضم نيكولاس جونزاليس قادمًا من بورتو

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أحمد جودة - القاهرة - أنهى مانشستر سيتي الإنجليزي إجراءات التعاقد مع الإسباني الشاب نيكولاس جونزاليس، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

مانشستر سيتي يضم الإسباني جونزاليس

وأعلن السيتيزنز عبر موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء، عن التعاقد مع جونزاليس قادمًا من بورتو البرتغالي، لتدعيم صفوف الفريق.

ووقع الإسباني نيكولاس جونزاليس على عقود انضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي لمدة 4 مواسم ونصف، وتحديدًا حتى يونيو 2029، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن المان سيتي توصل إلى اتفاق مع بورتو يدفع بموجبه السيتيزنز الشرط الجزائي البالغ 60 مليون يورو من أجل الحصول على خدمات نيكولاس جونزاليس.

وخاض اللاعب الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا مع فريقه السابق بورتو هذا الموسم، 28 مباراة، سجل 6 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وأجرى جونزاليس حوارًا مع الموقع الرسمي لمانشستر سيتي، بعد انضمامه، وقال "هذه هي الفرصة المثالية لي في هذه المرحلة من مسيرتي، أنا في الثالثة والعشرين وأريد اختبار نفسي في إنجلترا. لا يوجد ناد أفضل من مانشستر سيتي للقيام بذلك".

وأضاف اللاعب الإسباني، "انظر إلى التشكيلة الموجودة هنا، لا تُصدق، مليئة باللاعبين العالميين. لا يوجد لاعب كرة قدم في العالم لا يرغب في أن يكون جزءا من هذا الفريق".

وواصل جونزاليس، حديثه، قائلًا "أعرف السمعة التي يتمتع بها بيب ولا أستطيع الانتظار للعمل معه. في الواقع، أنا فخور برغبته في أن ألعب في فريقه، أنا متحمس جدا. فقط أريد مقابلة زملائي في الفريق والطاقم هنا، ثم أريد اللعب أمام جماهير السيتي".

وانتقل نيكولاس جونزاليس إلى صفوف بورتو البرتغالي في صيف 2023 قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة انتقال حر.

ويعد الإسباني جونزاليس رابع صفقات المان سيتي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، حيث تعاقد مع الثلاثي "المهاجم المصري عمر مرموش وثنائي الدفاع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف، والبرازيلي فيتور رييس".