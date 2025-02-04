نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الرحمن جبنة في ورطة والسر في بابا فاسليو فما القصة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل أحداث فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي تواصل فيها الاندية سد النواقص والتدعيم استعدادًا لاستكمال المنافسات المحلية والقارية المختلفة.

لكن بات اللاعب عبد الرحمن جبنة أحد الصفقات التي تصدرت الجدل بسبب المدرب القبرصي فما القصة؟

اللاعب انضم للاتحاد السكندرى والذي كان يقوده القبرصي في بداية الموسم الجاري، لكن فاسليو لم يبدي اقتناع بإمكانيات اللاعب ليرحل لغزل المحلة على سبيل الإعارة.

ومع رحيل القبرصي عن صفوف الاتحاد السكندرى، يعود بتجربة جديدة في الدوري لقيادة غزل المحلة والذي ينشط في صفوفه عبد الرحمن جبنة فهل الاعب يجد فرصة للمشاركة أم تعود الأزمة من جديد.

وجدير بالذكر أن غزل المحلة قد اقال شوقي غريب بداعي تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.