يوفنتوس يستعير مدافع نيوكاسل يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - نجح يوفنتوس الإيطالي في إتمام التعاقد مع الإنجليزي لويد كيلي مدافع نيوكاسل يونايتد، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

يوفنتوس يضم الإنجليزي لويد كيلي

وقد أعلن النادي الإيطالي عبر موقعه الرسمي اليوم الإثنين، عن التعاقد مع لويد كيلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع وجود بند بأحقية الشراء.

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن قيمة الصفقة ستبلغ 20 مليون يورو في حالة تفعيل البيانكونيري لبند أحقية الشراء.

وانضم لويد كيلي البالغ من العمر 26 عامًا، إلى صفوف نيوكاسل يونايتد صيف 2024، قادمًا من بورنموث في صفقة انتقال حر.