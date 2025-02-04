نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيلسي يهزم وست هام يونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الفوز أمام نظيره وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الإثنين على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

أحداث مباراة تشيلسي ضد وست هام في الدوري الإنجليزي

تمكن جارود بوين من تسجيل أول أهداف اللقاء لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة بالخطأ من ليفي كولويل لتصل إلى بوين الذي استغلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

ونجح بيدرو نيتو في تسجيل هدف التعادل لصالح تشيلسي في الدقيقة 64، بعد تسديدة من ليفي كولويل، ارتطمت بقدم مدافع وست هام ليتابعها نيتو بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وسجل آرون فإن بيساكا بالخطأ في مرماه الهدف الثاني لصالح تشيلسي في الدقيقة 74، بعد تسديدة قوية من كول بالمر من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالمدافع بيساكا وسكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ترتيب فريقا تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي

يحتل تشيلسي المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 43 نقطة، بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في 7 لقاءات وخسارة 5 مواجهات، فيما يحتل وست هام المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في 7 مباريات والتعادل 6 لقاءات وخسارة 11 مواجهة.