الرياضة

ستاد المحور: الزمالك لم يحصل على توقيع أي صفقة أجنبية حتى الآن

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ستاد المحور: الزمالك لم يحصل على توقيع أي صفقة أجنبية حتى الآن

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك حتى اللحظة لم يصل إلى اتفاق نهائي مع أي لاعب أجنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع خلال برنامج ستاد المحور:" هناك العديد من الترشيحات والعديد من الاتصالات مع عدد من اللاعبين لمعرفة طلباتهم المالية وإمكانية ضمهم خلال فترة الانتقالات الحالية".

واختتم:" كل ما يٌقال من إسماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجرد اجتهادات ولا يوجد أي شئ تم بشكل رسمي حتى الأن أو حتى اتفاق نهائي".

مريم الجابري

مريم الجابري

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