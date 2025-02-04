نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: الزمالك لم يحصل على توقيع أي صفقة أجنبية حتى الآن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن نادي الزمالك حتى اللحظة لم يصل إلى اتفاق نهائي مع أي لاعب أجنبي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتابع خلال برنامج ستاد المحور:" هناك العديد من الترشيحات والعديد من الاتصالات مع عدد من اللاعبين لمعرفة طلباتهم المالية وإمكانية ضمهم خلال فترة الانتقالات الحالية".

واختتم:" كل ما يٌقال من إسماء عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجرد اجتهادات ولا يوجد أي شئ تم بشكل رسمي حتى الأن أو حتى اتفاق نهائي".