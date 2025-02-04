نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لهليوبوليس والنصر للتصدير ومدينة نصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام الثلاثاء، في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا، ثلاث مباريات بالمجموعة السادسة من مباريات الأسبوع العاشر، والتي تم تأجيلها بسبب اشتراك أندية المجموعة بمسابقة كأس مصر.

حيث يستضيف المرج صاحب المركز السابع برصيد 25 نقطة فريق هليوبوليس صاحب المركز الثالث برصيد 32 نقطة.

بينما يخرج قليوب صاحب المركز الثاني برصيد 34 نقطة لملاقاة فريق مدينة نصر صاحب المركز الثالث عشر برصيد 18 نقطة.

و يلاقي رع صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة فريق النصر للتصدير صاحب المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة.

و تم لعب خمس مباريات بهذا الأسبوع سابقًا:

المطرية 1-0 بهتيم

طوخ 0-2 القناطر الخيرية

القومي 0-2 ليفيلز

سبورتنج كاسل 0-0 الطيران

قها 1-0 إسكو

بينما حصل فريق بطا على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- القناطر الخيرية 40 نقطة

2- قليوب 34 نقطة

3- هليوبوليس 32 نقطة

4- ليفيلز 32 نقطة

5- رع 28 نقطة

6- الطيران 28 نقطة

7- المرج 25 نقطة

8- المطرية 24 نقطة

9- بهتيم 22 نقطة

10- طوخ 22 نقطة

11- بطا 20 نقطة

12- إسكو 19 نقطة

13- مدينة نصر 18 نقطة

14- قها 16 نقطة

15- النصر للتصدير 11 نقطة

16- القومي 11 نقطة

17- سبورتنج كاسل 7 نقاط