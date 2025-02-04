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أحمد جودة - القاهرة - حصاد مواجهات الجولة العشرون لدوري المحترفين

أسفرت نتائج مباريات الجولة العشرين من مسابقة دورى المحترفين عن تحقيق فريق القناة بقيادة عبد الناصر محمد فوزأ مثير على نظيره فريق المقاولون العرب بقيادة محمد مكي بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم القناة بهدف دون رد سجله مودي شلاطة في الدقيقة 13.

وتعادل محمد بلح في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول وأضاف مودي شلاطة الهدف الثاني في الشوط الثاني.



وفاز فريق السكة الحديد بقيادة أيمن المزين على فريق أسوان بقيادة هيثم الفيل بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق أسوان بهدف محمد اشرف في الدقيقة الاخيرة من الشوط الأول.

واستطاع فريق السكة الحديد أن يحقق الفوز في الوقت الضائع بهدفين عن طريق آنس شندي ومحمود الحلواني.

وفاز فريق منتخب السويس بقيادة أشرف خضر على فريق الترسانة بقيادة أحمد كشري بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق منتخب السويس بهدف أحمد حمزاوي وأضاف يوسف بيبو الهدف الثاني للسويس وإدرك

أحمد الصعيدي هدف الترسانةد

وتعادل فريق بروكسى بقيادة محمد حامد مع فريق المصرية للإتصالات بقيادة عمرو انور سلبيًا

وفاز فريق بترول أسيوط بقيادة سعيد صبحي على فريق سبورتنج بقيادة أحمد فاروق بهدفين مقابل هدف.

وفاز فريق الداخلية بقيادة عمر جمال على فريق بلدية المحلة بقيادة حسام عبدالعال بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بهدف دون رد سجله كريم ممدوح.

واأضاف محمد سمارة الهدف الثاني وإدرك هدف البلدية.

تعادل فريق راية بقيادة أشرف توفيق مع فريق لافيينا بقيادة مصطفى عبده سلبيا.

كما تعادل فريق ديروط بقيادة البلغاري الكسندروف نانكوف مع فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة ياسر الكناني بهدفين لكل منهما.

حيث تقدم الكهرباء بهدفين نظيفين عن طريق أحمد كفته ومحمد شيكا.

واستطاع فريق ديروط تسجيل هدفين متتاليين.

▪︎▪︎ كانت مباريات الجولة انطلقت يوم الجمعة الماضي، حيث تعادل وادى دجلة مع طنطا سلبيا، بينما حقق أبو قير فوزا غاليا على المنصورة بثلاثية دون مقابل.

ترتيب المجموعة

1- وادي دجلة 40 نقطة

2- المقاولون العرب 38 نقطة

3- المصرية للاتصالات 38نقطه

4- ابو قير للاسمده 37 نقطة

5 - الكهرباء 34 نقطة

6 - الترسانة 29 نقطة

7- القناة 28 نقطة

8- السكة الحديد 28 نقطة

9 - بروكسى28نقطة

10- أسوان 27 نقطة

11- الداخلية27 نقطة

12- البترول 27 نقطة

13- البلدية 23 نقطة

14- لافيينا21 نقطة

15 - منتخب السويس 20 نقطة

16- راية19 نقطة

17- المنصورة 17 نقطة

18 - طنطا 16 نقطة

19-ديروط13 نقطة

20- سبورتنج 13