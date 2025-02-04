نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: "مكالمة" تغير وجهة مصطفى أبوالخير من بتروجت إلى زد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي جمال الغندور، إن مصطفى أبوالخير متوسط ميدان النادي الأهلي تم اخباره من جانب النادي الأهلي بانتقاله على سبيل الإعارة لنهاية الموسم إلى نادي بتروجت منذ أيام.

وتابع خلال برنامج ستاد المحور:" اللاعب انهى اتفاقه مع بتروجت ولكن فوجئ بمكالمة تليفونية من جانب محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي يطلب فيه تأجيل توقيعه لبتروجت".

وأضاف:" قرار محمد رمضان جاء لوجود عرض رسمي له من نادي زد وهو النادي الأقرب لضمه خلال الساعات المقبلة".