نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يكتسح الوصل برباعية في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي فوزًا ساحقًا على حساب الوصل الإماراتي برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

انطلقت المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك، حيث بدأ فريق النصر بقوة، وشن العديد من الهجمات الضاغطة على مرمى الوصل.

افتتح النصر التسجيل في الدقيقة 25 عن طريق "علي الحسن"، الذي أحرز هدفًا رائعًا. ثم كاد لاعبو النصر أن يسجلوا هدفًا ثانيًا، لكن تسديدتهم مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 44، عزز النصر تقدمه بركلة جزاء سجلها النجم البرتغالي "كريستيانو رونالدو".

شهد الشوط الثاني سيطرة كاملة من لاعبي النصر الذين استحوذوا على مجريات المباراة. ونجح كريستيانو رونالدو في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وفي الدقيقة 88، أضاف "محمد آل فتيل" الهدف الرابع، ليحسم النصر المباراة بفوز كبير.

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد الوصل عند 11 نقطة في المركز الخامس.

