نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل بن ناصر يقترب من الانتقال إلى مارسيليا الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدو أن النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب وسط نادي أيه سي ميلان، على وشك الانتقال إلى نادي مارسيليا الفرنسي في صفقة مرتقبة.

من المتوقع أن يشكل بن ناصر إضافة كبيرة للفريق الفرنسي بفضل إمكانياته الفنية والبدنية العالية، التي ستعزز قوة وسط الملعب.

وفي تطور جديد، أشار الصحفي الشهير في مجال الانتقالات فابريزيو رومانو إلى أن اللاعب قد أبدى موافقته على كافة تفاصيل الصفقة.