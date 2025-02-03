نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضربة قوية لـ مانشستر يونايتد.. إصابة نجم الفريق بتمزق في الرباط الصليبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين، عن تفاصيل إصابة الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز مدافع مانشستر يونايتد، في مواجهة فريقه أمام كريستال بالاس.

تفاصيل إصابة ليساندرو مارتينيز

وتعرض المدافع الأرجنتيني لإصابة قوية في مباراة المان يونايتد أمام كريستال بالاس، والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، ضمن فعاليات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعجز ليساندرو مارتينيز على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله الهولندي ماتياس دي ليخت، في الدقيقة 82 من زمن المباراة.

ووفقا لما ذكرته قناة "TyC Sports" الأرجنتينية، فإن الأشعة التي خضع لها ليساندرو مارتينيز أثبت إصابته بتمزق في الرباط الصليبي بركبته اليسرى.

ويمر اليونايتد بكبوة عصيبة هذا الموسم في مسابقة البريميرليج، حيث يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب الجدول، برصيد 29 نقطة.