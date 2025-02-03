نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منفردًا بالصدارة.. الأهلي السعودي يحقق فوزا صعبًا على السد القطري في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي فوزا صعبا ومهما على نظيره فريق السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف في اللقاء القوي الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

ملخص مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

وانطلقت صافرة بداية مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي برتم سريع وقوة كبيرة من الفريقان وسجل عفيف الهدف الأول في الدقيقة الأولى صنع عطال وعادل فيرمينو النتيجة سريعا للأهلي في الدقيقة 10 صنع محرز وعاد ايبانيز بالهدف الثاني في الدقيقة 39 صنعه له فيرمينو وحاول السد تسجيل هدف آخر ولكن انتهى الشوط الأول 2/1.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي وحاول مدرب السد تحسين مستوى نتيجة المباراة وقام بعدة تغييرات ولكنه لم ينجح في العودة والتعادل وسجل محرز الهدف الثالث في الدقيقة 81 صنع توني وكان السد قريب من الهدف الثاني له ولكن انتهت المباراة 3/1.