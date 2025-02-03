نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علي لطفي: منتخب مصر قادر على الفوز بكأس أمم إفريقيا تحت قيادة حسام حسن.. وأتمنى العودة لصفوف المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث علي لطفي حارس مرمى فريق زد الحالي ونجم الأهلي السابق عن طموحه بالعودة لصفوف منتخب مصر من جديد

وقال علي لطفي، خلال تصريحات لبرنامج VIP الذي يُقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت: بأنه يتمنى الإنضمام لصفوف منتخب مصر لكنه يحترم قرارات الجهاز الفني واختياراته ورؤيته لكنه مستعد وجاهز للانضمام لصفوف الفراعنة في أي وقت يطلب منه.

وأضاف نجم الأهلي السابق: بأن المدير الفني المحلي هو أفضل إختيار لقيادة المنتخب المصري فنيًا لهذة المرحلة وأن قرار تولي العميد حسام حسن الإدارة الفنية للفراعنة خطوة تأخرت كثيرًا خاصة وأنه حقق العديد من النجاحات مع الفرق التي تولى قيادتها الفنية وأنه يرى تجربته مع المنتخب المصري ناجحة بشكل كبير وأنه قادر على تحقيق المزيد من النجاحات متمنيًا له وللجهاز الفني التوفيق.

وتابع حارس زد: بأن اللاعبين وحسام حسن قادرون على تحقيق حلم المصريين بالوصول لكأس العالم من جديد والتتويج بلقب كأس أمم إفريقيا الغائب عن الفراعنة منذ عام 2010 تحت قيادة العميد.

وواصل لطفي: بأنه يوجد العديد من الحراس المميزين في الدوري المصري وأن هذا يعطي الجهاز الفني لمنتخب مصر الراحة في إختيار من يدافع عن عرين الفراعنة.

وأختتم علي لطفي: بأن محمد صلاح لاعب كبير وصنع تاريخ كبير لمصر متمنين التوفيق والتألق في رحلته الأوروبية.