نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يواصل استعداداته لمواجهة الإسماعيلي بتدريبات خططية خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة فنية تضمنت تدريبات خططية خاصة خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقام الجهاز الفني خلال هذه الفقرة بتنفيذ بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب في إطار البرنامج التدريبي الموضوع استعدادًا للمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية في جزء من الملعب دون مشاركة الحراس، تم خلالها تطبيق الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها. ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها يوم الجمعة المُقبل في الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز والتي ستقام باستاد السلام.