نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تريزيجية يسجل ويقود الريان القطري للفوز على العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الريان القطري فوزا صعبا على نظيره العين الإماراتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب هزاع بن زايد، ضمن فعاليات الجولة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة الريان القطري والعين الإماراتي في دوري أبطال آسيا

تمكن فريق العين من تسجيل هدف التقدم عن طريق لاعبه الأوروجواياني كاكو في الدقيقة 42 من زمن الشوط الأول، من صناعة زميله المغربي سفيان رحيمي.

ثم عادل المصري محمود حسن "تريزيجية" النتيجة لصالح الريان القطري في الدقيقة 50، من عرضية مميزة من مراد ناجي حسين.

وفي الدقيقة 80، أحرز البرازيلي روجر جيديس الهدف الثاني لصالح النادي القطري وهدف الفوز بالمباراة، من تمريرة مميزة من آدم باريرو.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد الريان القطري إلى 8 نقاط في المركز السادس، بينما يحتل العين المركز الحادي عشر برصيد نقطتين.