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أحمد جودة - القاهرة - تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر بدون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر تشيلسي اليوم.. مشاهدة تشيلسي × وست هام يونايتد بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز.. ازدادت معدلات البحث عن موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك مع اقتراب انطلاق المواجهة المرتقبة بين الفريقين في الجولة 24 من المسابقة. وتعد هذه المباراة من أبرز لقاءات الجولة، حيث يسعى تشيلسي إلى تحقيق الانتصار من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب، بينما يأمل وست هام يونايتد في الابتعاد عن منطقة الخطر. وتزداد أهمية اللقاء في ظل المنافسة الشديدة بين الفرق الإنجليزية على المراكز المتقدمة والتأهل للبطولات الأوروبية.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة تشيلسي ووست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

موعد مباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد

يستضيف فريق تشيلسي نظيره وست هام يونايتد على ملعب ستامفورد بريدج، اليوم الإثنين 3 فبراير 2025، في تمام الساعة:

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي

وتأتي هذه المباراة في ختام مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج)، حيث يسعى كل فريق لتحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد وست هام يونايتد

تُبث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستكون المباراة متاحة على قناة beIN Sports 1 HD، بتعليق المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ترتيب تشيلسي ووست هام في الدوري الإنجليزي قبل المباراة

يدخل تشيلسي هذه المواجهة وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، وذلك بعد خوضه 23 مباراة، حقق خلالها 11 انتصارًا، 7 تعادلات، وتلقى 5 هزائم. ويطمح الفريق إلى العودة لسكة الانتصارات بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 في الجولة السابقة.

أما وست هام يونايتد، فيحتل المركز الخامس عشر برصيد 27 نقطة، جمعها من 7 انتصارات، 6 تعادلات، و10 هزائم، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية للهروب من المناطق المتأخرة في جدول الترتيب.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ووست هام

ليفربول - 56 نقطة آرسنال - 50 نقطة نوتنغهام فورست - 47 نقطة مانشستر سيتي - 41 نقطة نيوكاسل يونايتد - 41 نقطة تشيلسي - 40 نقطة بورنموث - 40 نقطة أستون فيلا - 37 نقطة فولهام - 36 نقطة برايتون - 34 نقطة برينتفورد - 31 نقطة كريستال بالاس - 30 نقطة مانشستر يونايتد - 29 نقطة توتنهام هوتسبير - 27 نقطة وست هام يونايتد - 27 نقطة إيفرتون - 26 نقطة وولفرهامبتون - 19 نقطة ليستر سيتي - 17 نقطة إبسويتش تاون - 16 نقطة ساوثهامبتون - 9 نقاط

التشكيل المتوقع لتشيلسي أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: رييس جيمس - تريفوه تشالوباه - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - إنزو فرنانديز - كول بالمر - توني مادويك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون - جادن سانشو

التشكيل المتوقع لوست هام يونايتد أمام تشيلسي

حراسة المرمى: أريولا

خط الدفاع: فلاديمير كوفال - ماكس كيلمان - آرون كريسويل - وان بيساكا - إيمرسون

خط الوسط: إدسون ألفاريز - توماس سوتشيك - كارلوس سولير

خط الهجوم: محمد قدوس - لوكاس باكيتا

نتائج مباريات الجولة 24 من الدوري الإنجليزي

نوتينغهام فورست 7-0 برايتون

نيوكاسل 1-2 فولهام

إيفرتون 4-0 ليستر سيتي

إبسويتش تاون 1-2 ساوثهامبتون

بورنموث 0-2 ليفربول

وولفرهامبتون 2-0 أستون فيلا

مانشستر يونايتد 0-2 كريستال بالاس

برينتفورد 0-2 توتنهام

آرسنال 5-1 مانشستر سيتي

التوقعات لمباراة تشيلسي ضد وست هام

يسعى تشيلسي إلى تحقيق الفوز لمصالحة جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة، في حين يأمل وست هام في خطف النقاط الثلاث لتحسين موقعه في الترتيب. وبالنظر إلى قوة تشيلسي على أرضه، فإنه يعد المرشح الأوفر حظًا، لكن وست هام قد يكون خصمًا صعبًا في هذا الديربي اللندني المرتقب.