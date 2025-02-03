صحم يواصل مسلسل الإنتصارات ويكسب بهلاء في دوري عمانتل

نزوى : من مؤمن بن قلم الهنائي واصل نادي صحم مسلسل التألق والإنتصارات وإستطاع خطف نقاط مباراته أمام نادي بهلاء والفوز عليه بنتيجة 2/1 في مباراة الفريقين مساء أمس الأول على ملعب المجمع الرياضي بنزوى ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من دوري عمانتل لكرة القدم صحم ليرفع رصيده الى 17 نقطة في المركز السادس بترتيب الدوي فيما أهدر بهلاء فرصة مطاردته ( لنادي عمان صاحب المركز الثالث ) و إستثمر صحم حالة الإنتشاء التي يعيشها الفريق بعد ( بلوغه دور الأربعة في كاس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم على حساب العميد النهضاوي بضربات الترجيح الفاصلة بعد أن تعادل الفريقان في مباراتي الإياب والذهاب بتبادل الفوز لكليهما بهدف دون رد) و منتشيا بتأهله المستحق لدور الأربعة وقدم مباراة كبيرة عكست رغبته القوية لمزاحمة فرق الصدارة شوط المباراة الأول إنتهى بتعادل الفريقين 1/1 تقدم بهلاء بهدف عن طريق مهاجمه عبدالحميد المنذري في الدقيقة 31 وكاد عبدالسلام الشكيلي إضافة هدف آخر لبهلاء من لعبه شبه إنفراديه لكنه تسرع لتضيع فرصة لبهلاء وبرز مدافع صحم مروان مطر الغافري بمستوى كبير وتصدى للعديد من المحاولات البهلاوية واستطاع صحم من إحدى الهجمات تعديل نتيجة المباراة عن طريق لاعبه الأجنبي بابا توندي تيميتوب في الدقيقة 39 وأضاع الفريقين فرصا أخرى محققة لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق وفي الشوط الثاني سعى كل فريق لخطف هدف وأهدر بهلاء فرصا بالجملة ولم يكن التركيز لدى مهاجميه فيما إستغل صحم إحدى الفرص ليسجل بسام السعدي هدف الفوز في الدقيقة 66 ليتواصل رتم المباراة بهجمات من الفريقين وفرص سانحة تألق مدافعو الفريقين وحارسي المرميين من تعطيل تلك الفرص ليحافظ صحم على نتيجة المباراة التي انتهت بفوزه 2/1 .

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