انطلاق مهرجان النبأ السنوي لركض العرضة بولاية القابل

القابل: من ماجد المحزري

شهدت قرية النبأ بولاية القابل انطلاق فعاليات مهرجان النبأ السنوي لركض العرضة (ركض عرضة الخيل والهجن) بنسخته الأولى، والذي نظمه فريق تعاون النبأ الرياضي الثقافي بتعاون مع نادي القابل للفروسية، تحت رعاية سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي والي ولاية القابل وحضر المهرجان جمع من مختلف ولايات المنطقة، وممثلو الجهات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى جمهور كبير من محبي هذه الرياضة التراثية العريقة. تميز المهرجان بتنوع فقراته وثرائها، حيث استُهل بالعازي، ثم توالت الفقرات بتقديم عروض من الفنون الشعبية، وهمبل الهجن، واستعراض مهارات ركوب الهجن وتخلله إلقاء قصائد شعرية مميزة من شعراء الولاية وخارجها. كما قدم عدد من الفرسان من على صهوات جيادهم عروض رائعة لمهارات ركوب الخيل أظهروا براعتهم في عرضة الخيل.

وفي ختام المهرجان، قام سعادة الشيخ الوالي بتكريم الداعمين والمشاركين والمنظمين والإعلاميين، تقديرًا لجهودهم في إنجاح هذا الحدث المميز. كما قدم فريق تعاون النبأ الرياضي الثقافي لوحة تذكارية لراعي الحفل.

و حول هذا قال سعادة الشيخ محمود بن راشد السعدي، والي ولاية القابل : "سعدت بحضور هذا المهرجان التراثي الذي يعكس اهتمام أبناء الولاية بإحياء تراثنا العريق. إن مكتب الوالي يدعم مثل هذه الأنشطة التي تُساهم في تعزيز الهوية الوطنية وتنمية المجتمع." كما تحدث سالم بن ناصر السعدي، رئيس فريق تعاون النبأ الرياضي الثقافي قائلا : نحمد الله على نجاح النسخة الأولى من مهرجان النبأ السنوي لركضة العرضة، والذي كان ثمرة جهود مشتركة بين الفريق ونادي القابل للفروسية. نأمل أن يكون هذا المهرجان باكورة لمزيد من الفعاليات التي تُعنى بإبراز تراثنا الرياضي والثقافي."