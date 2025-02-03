اليوم .. السيب يلاقي البشائر في نهائي دوري كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تختتم اليوم منافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة للموسم الرياضي 2024/2025 م حيث يلتقي في المباراة النهائية البشائر مع السيب في الساعة السادسة من مساء وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة العدل والشؤون القانونية، بحضور المهندس خلفان بن صالح الناعبي رئيس الاتحاد العماني لكرة السلة وأعضاء مجلس الإدارة وممثلي الأندية، وذلك على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

المباراة ستكون حامية ومثيرة بين طرفي المواجهة، فالبشائر يدخل المباراة بحظة أكبر وهي الفوز بأي نتيجة نظرا لفوزه بالدور الأول من الدور النهائي على السيب بفارق نقطة، ومن أجل ذلك يخطط البشائر للفوز في الوقت الأصلي وتجنب الوصول لأشواط إضافية، فيما يسعى السيب لخطف اللقب بفوز صريح وبفارق نقطتين، لأن فوزه بنقطة مع نهاية الوقت الأصلي من المباراة يعتبر الفريقين متعادلين، وبالتالي تدخل المباراة لأشواط إضافية لحسم لقب الدوري العام، ولا شك أن الفوز لن يكون ممهدا لطرفي المواجهة ويحتاج إلى الكثير من التركيز والعمل الجاد في الملعب، وطموح الفريقين حق مشروع للجميع فالسيب يسعى بكل قوته لتحقيق لقبه السادس في حين يتطلع البشائر إلى تحقيق لقبه الخامس وقد جهز الفريق بشكل جيد لهذه المواجهة، حيث يملك الفريق جملة من اللاعبين المحترفين المحليين والدوليين .

وتمكن نادي نزوى من تحقيق المركز الثالث بعد فوزه على أهلي سداب بنتيجة 58-50، في المباراة التي أقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ، ضمن تحديد المركز الثالث لدوري جاءت المباراة قوية بين طرفي المواجهة حيث تمكن نزوى من كسب الفترتين الاولى والثانية فيما تأخر بفارق قليل في الفترات الثالثة والرابعة حيث أنهى نزوى الفترات الأربعة بنتيجة 17-5 و15-14 و10-12 و16-19.