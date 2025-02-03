نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري مع نظيره فريق الأهلي السعودي اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.