نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري مع نظيره فريق الأهلي السعودي اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي
تردد قناة bein afc
القمر: نايل سات
التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة الكأس 9
القمر: بدر
التردد: 10770
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.