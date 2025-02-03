الرياضة

موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السد القطري ضد السعودي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري مع نظيره فريق الأهلي السعودي اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الجاري في لقاء قوي بينهم بستاد جاسم بن حمد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

وتبدأ صافرة انطلاق مباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي مساء اليوم في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد الأهلي السعودي

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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