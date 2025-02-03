الرياضة

عادل مصطفى: جراديشار يذكرني بأبوتريكة.. وسيشكل ثنائي قوي مع وسام أبو علي

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عادل مصطفى: جراديشار يذكرني بأبوتريكة.. وسيشكل ثنائي قوي مع وسام أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة - كشف عادل مصطفى نجم النادي السابق، عن رأيه في التعاقد مع السلوفيني جراديشار، وأدائه مع المارد الأحمر في أول مباراتين.

وقال عادل مصطفى، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: جراديشار لاعب سوبر ولا يقل عن قيمة وسام أبو علي رغم اختلافه عنه، ووسام أقوى لكنه أحرف، ويُمكن أن يُكملا بعضهما البعض.

وتابع عادل مصطفى: جراديشار أرى فيه فكرة أبو تريكة وقت قدومه للأهلي، حين تواجد في وجود متعب وفلافيو وتمكن الثلاثي من اللعب سويا، وكما قلت لديه القدرة على التوظيف بجوار وسام أبو علي.

واختتم نجم الأهلي السابق: حمزة عبد الكريم لاعب مستقبل وواعد، وكذلك سمير محمد لكنه يحتاج للعب وللحصول على الفرصة والثقة، سواء بمشاركته أو خروجه معارا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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