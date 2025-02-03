نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي نظيره فريق الريان القطري اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.
موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري
وتنطلق صافرة بداية مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري
تردد قناة bein afc
القمر: نايل سات
التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 2/3
تردد قناة الكأس 9
القمر: بدر
التردد: 10770
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ: 3/4.