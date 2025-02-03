الرياضة

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي نظيره فريق الريان القطري اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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