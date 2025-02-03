نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي نظيره فريق الريان القطري اليوم الاثنين الموافق 3 فبراير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة 7 من دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري

وتنطلق صافرة بداية مباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري عصر اليوم في تمام الساعة 4:00 بتوقيت القاهرة والساعة 5:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 6:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة العين الإماراتي ضد الريان القطري

تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة الكأس 9

القمر: بدر

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.