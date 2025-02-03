اليوم .. الكشف عن تفاصيل النسخة الرابعة عشرة لطواف عمان الدولي 2025 م

تكشف اليوم اللجنة المنظمة لطواف عُمان الدولي 2025 م عن تفاصيل النسخة الرابعة عشرة من الطواف الذي تنظمه وزارة الثقافة والرياضة والشباب بالتعاون مع الاتحاد العماني للدراجات الهوائية وعدد من الجهات الحكومية والخاصة الأخرى، خلال الفترة من 7 إلى 12 فبراير الجاري وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يعقد في الساعة الحادية عشرة صباحا بفندق كروان بلازا بمنطقة العرفان، ويشارك في هذه النسخة من الطواف 18 فريقا عالميا من أوروبا وآسيا وأميركا وأستراليا، ومنذ النسخة الأولى من طواف عُمان، استطاع أن يحقق صدى جماهيريا واسعا في سلطنة عُمان والعالم، ومكانة ضمن أجندة الاهتمام العالمي برياضة ركوب الدراجات الهوائية، وتمكن الطواف من استقطاب أشهر الدراجين والأبطال العالميين وأهم الفرق العالمية، وهذا ما أكسب الطواف أهميته كواحد من أبرز سباقات الطواف العالمية التي جذبت أنظار محترفي العالم بما حققه من نتائج متقدمة يوازي غيره من السباقات العالمية. وستكون انطلاقة طواف عُمان الدولي يوم الجمعة 7 فبراير الجاري بإقامة سباق «مسقط كلاسيك» الذي يقام للمرة الثالثة على التوالي، وذلك قبل الانطلاقة الفعلية لمنافسات الطواف يوم السبت 8 فبراير ويستمر حتى 12 فبراير الجاري، والذي يتكون من 5 مراحل تتنقل بين التضاريس والمناظر الطبيعية في سلطنة عُمان، وسيستقطب طواف عُمان الدولي 2025 في نسخته الرابعة عشرة عددا من أبرز الدراجين المجيدين في العالم، إذ يعد الطواف ضمن أبرز الفعاليات والمنافسات الرياضية التي ينتظرها المتنافسون العالميون وباقي عشاق رياضة الدراجات، وشهدت النسخ الماضية من المسابقة تتويج العديد من الفائزين من ضمنهم فابيان كانسيلارا، وفينتشنزو نيبالي، وكريس فروم، وغيرهم الكثير من الأبطال المعروفين في رياضة الدراجات الهوائية، وقد وضعت اللجنة المنظمة لطواف عمان الدولي علامات على مسارات المراحل التي يمر بها الدراجين في كل مرحلة من المراحل الخمس .