الجهاز الفني للأحمر يعلن قريبا عن القائمة المستدعاة للمعسكر الداخلي

استعدادا للمشاركة فـي بطولة أساطير الخليج لكرة القدم

متابعة ـ صالح البارحي :

بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني للأساطير في وضع اللمسات الأخيرة على القائمة التي سيتم استدعاؤها للمعسكر الداخلي الذي يسبق المغادرة إلى دولة الكويت للمشاركة في بطولة أساطير الخليج لكرة القدم، حيث زادت حدة الاتصالات باللاعبين الذين يحق لهم المشاركة في البطولة وفق القوانين التي وضعها اتحاد كأس الخليج، ومن باب أولى فإن يونس أمان مدرب المنتخب ومساعده محمد العريمي توصلا لعدد كبير من الاسماء التي سبق وأن شاركت في البطولة سابقا، ويبقى الأمر في اختبار مدى جاهزية هذه الاسماء للتواجد في المنتخب خلال هذه البطولة والدفاع عن ألوان الاحمر العماني وسط مشاركة إخوانه منتخبات دول الخليج والعراق واليمن، وسيتم خلال الايام القليلة القادمة اجتماع يضم الجهاز الفني للمنتخب ودائرة المنتخبات لتحديد موعد انطلاق المعسكر والمدة قبل التوجه للكويت .

الجدير بالذكر، بأن الجيل الذهبي للأحمر العماني سيحظى بنصيب الاسد خاصة وأن أكثر من 90% من اللاعبين لا زالوا يتمتعون بلياقة عالية بسبب استمرارهم في اللعب دون توقف، ما يعني أن هناك نسبة قليلة أخرى ستكون حاضرة من خارج الفريق الذي وصل لنهائي خليجي 17 ، 18 ، 19 خاصة في ظل اصابة عدد منهم وتوقف البعض الآخر، وسيتم التعرف على الاسماء التي ستغادر للكويت في وقت مبكر بإذن الله تعالى .

مشاركة كاملة

وفي ذات السياق، أكد حمد المناعي، ممثل اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم، أن جميع الاتحادات الخليجية أبدت موافقتها على المشاركة في النسخة الأولى من بطولة اساطير الخليج لكرة القدم، التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الحالي، مشيرا الى ان المكتب التنفيذي لاتحاد كأس الخليج العربي وافق على إقامة بطولة أساطير الخليج، استجابةً لمبادرة سعادة عبدالرحمن المطيري، وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب في دولة الكويت، وان البطولة كان مخططا لها أن تُقام على هامش فعاليات خليجي زين ” 26 ” إلا أنه تقرر تأجيلها لتتزامن مع فعاليات المهرجان الوطني السنوي الذي تستضيفه الكويت خلال هذا الشهر .

نظام البطولة

وبيَن المناعي أن البطولة لم تفرض أي شروط على اللاعبين، باستثناء أن يكون سن اللاعب 40 عامًا فما فوق، وفقًا للوائح التي تم إرسالها إلى الاتحادات الخليجية، اما بخصوص نظام البطولة قال المناعي أن نظام البطولة لا يختلف كثيرًا عن بطولة كأس الخليج الأخيرة التي استضافتها الكويت، حيث ستقام المنافسات بنظام المجموعات، بحيث تضم كل مجموعة اربعة منتخبات ،ويتأهل اول وثاني من كل مجموعة الى الدور نصف النهائي ثم يتأهل الفائزان من نصف النهائي الى المباراة النهائية ، وحول التحكيم ، اكد المناعي أن حكام الساحة سيكونون من الحكام القدامى في دول الخليج، بينما سيكون الحكام المساعدون من دولة الكويت .

اما بالنسبة لقوائم المنتخبات المشاركة، فأوضح أن كل وفد سيضم 20 لاعبًا، إلى جانب الطاقم الإداري والفني، ليصل إجمالي عدد أفراد الوفد إلى 30 عضوًا، مع إمكانية زيادة العدد على أن تتحمل الاتحادات تكاليف الأعضاء الإضافيين، واشار المناعي إلى أن مدة المباراة ستكون 40 دقيقة، مقسمة على شوطين مدة كل منهما 20 دقيقة، مع اعتماد نظام 11 ضد 11، والسماح بالتبديلات المفتوحة، مؤكدًا أنه لن يتم استخدام تقنية الفيديو (VAR) في البطولة.

وفيما يخص ملاعب البطولة، أوضح المناعي أن ملعب النصر هو الخيار الأكثر جاهزية لاستضافة البطولة، نظرًا لامتلاكه ملاعب تدريب مخصصة، مما يمنح الفرق فرصة لإجراء تدريباتها وعمليات الإحماء في موقع واحد، وهو ما يمنحه أفضلية تنظيمية ، وختم المناعي حديثه مؤكدًا أن البطولة تمثل إضافة مميزة لبطولات كرة القدم الخليجية، وستكون فرصة رائعة لتجمع أساطير اللعبة وإحياء ذكريات المنافسات التاريخية في أجواء تنافسية ومميزة ، كما تهدف البطولة إلى إبراز التراث الكروي الخليجي من خلال مشاركة أبرز نجوم كرة القدم السابقين في المنطقة، وتعزيز التجربة الرياضية والثقافية المستفادة من النسخة الحالية للبطولة.