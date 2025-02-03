الإسباني فرانسيسكو يتوج بلقب كأس السفراء الثالثة للجولف بنادي غلا

بمشاركة 100 لاعب ولاعبة

اختتمت بطولة السفراء الثالثة للجولف التي احتضنها نادي غلا للجولف، حيث جاء الختام تحت رعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وبحضور الدكتور حمود التوبي، الرئيس التنفيذي لشركة جلفار للهندسة والمقاولات راعي البطولة، وشهدت البطولة مشاركة واسعة من السفراء ومن لاعبي الجولف المتميزين من مختلف الفئات. وأقيمت البطولة في أجواء رياضية راقية جمعت بين المهارة والروح التنافسية، وانتهت بتتويج الفائزين بعد يوم حافل بالمنافسة وشهدت البطولة مشاركة قرابة ١٠٠ لاعب ولاعبة. وحصل سعادة فرانسيسكو خافيير دي إستوريز ، السفير الإسباني لدى سلطنة عُمان، على لقب بطل السفير للجولف بتحقيقه مجموع 96 نقطة إجمالية، بينما تمكن فارس البوسعيدي من التتويج بلقب بطل البطولة بعدما سجل 79 ضربة إجمالية (حسب كسر التعادل) متفوقًا بفارق النقاط الإضافية على نافيد أحمد الذي جاء في المركز الثاني بنفس الرصيد. أما المركز الثالث فقد كان من نصيب كارل أرمسترونج الذي سجل 80 ضربة إجمالية (حسب كسر التعادل). وفي منافسات الترتيب الصافي للنقاط، توج ويد دروني بلقب الفائز الصافي بعد تحقيقه 68 ضربة صافية. أما في فئة السيدات، فقد أحرزت جميلة داود لقب البطولة بعد تسجيلها 88 ضربة إجمالية، بينما كان لقب فئة الناشئين من نصيب دينيث جاياسينجي برصيد 84 ضربة إجمالية بفارق النقاط الإضافية.

شهدت البطولة أيضًا تكريم اللاعبين الأكثر دقة في ضرباتهم، حيث فاز سعادة فرانسيسكو خافيير دي إستوريز بجائزة أقرب ضربة إلى الحفرة الثانية، فيما حصد راداكريشنان مارغاباندو جائزة أقرب ضربة إلى الحفرة الخامسة عشرة.

واعرب سعادة السفير حميد بن علي المعني رئيس الاكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية عن سعادته باقامة هذه البطولة والتي تجمع الدبلوماسيين في سلطنة عمان وبأن كأس السفراء للجولف للعام الثالث يصب في اطار الجهود المبذوله لتعزيز التعاون والروابط بين البعثات الدبلوماسية في سلطنة عُمان والقطاع الخاص العماني، موضحا سعادته وشكره وتقديره لنادي غلا على استضافة الفعالية وتقديم الدعم المطلوب.