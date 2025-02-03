الرياضة

شبانة: معلول يرفض ضغوط الأهلى

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شبانة: معلول يرفض ضغوط الأهلى

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة الكرة بالنادي عرضت على علي معلول نجم الفريق اتخاذ قرار الاعتزال داخل النادي حاليا مقابل تعيينه فورا في منصب مدير الكرة بالنادي.

وأضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن الإدارة أغرت معلول براتب كبير لقبول الفكرة لإنهاء ملفه بالصورة اللائقة لاسمه وتاريخه مع النادي.

وأكمل شبانة بأن معلول أبلغ الادارو برفضه تماما فكرة الاعتزال حاليا وإنه متمسك بإستكمال مسيرته الكروية خلال الفترة المقبلة.
 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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