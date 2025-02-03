نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة الآسيوية بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة. مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا العين ضد الريان 4:00. السد ضد الأهلي 6:00. استقلال طهران ضد الشرطة 6:00. النصر ضد الوصل 8:00. القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا

تردد قناة bein afc القمر: نايل سات التردد: 12245 الاستقطاب: عمودي الترميز: 27500 تصحيح الخطأ: 2/3

