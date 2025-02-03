الرياضة

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يبحث محبي الكرة الآسيوية بكل مكان وعشاق الساحرة المستديرة عن توقيت مواجهات فرقهم وأنديتهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا للنخبة والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

العين ضد الريان 4:00.

السد ضد 6:00.

استقلال طهران ضد الشرطة 6:00.

النصر ضد الوصل 8:00.

القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا
تردد قناة bein afc

القمر: نايل سات

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3
 

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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