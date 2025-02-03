نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: حازم امام يعلن التحدى فى صفقات الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد الإعلامي محمد شبانة أن لجنة الكرة الجديدة بنادي الزمالك والتي تضم نجوم النادي حازم امام وهيثم فاروق وميدو ومحمد أبو العلا بدأت في التحرك سريعا لحسم عددا من الصفقات قبل أيام قليلة من غلق باب القيد.

شبانة: حازم امام يعلن التحدى فى صفقات الزمالك



وقال شبانة خلال برنامجه "من الآخر "والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن اللجنة بدأت في التفاوض مع عدد من اللاعبين مثل البرازيلي روما رومارينيو نجم اتحاد جدة ونيوم السعودي السابق والمدافع الكونغولي ميرفيل بوكادي نجم ستاندر ليج البلجيكي السابق.

وأضاف شبانة أن اللجنة وتحديدا حازم امام وميدو فتحا أيضا خطوط اتصال مع محمد شريف نجم الخليج السعودي الحالي والأهلي السابق لتدعيم الهجوم وهي الصفقة التي يراها الزمالك الرد المناسب على صفقة أشرف بن شرقي.