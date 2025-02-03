نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة السيد القطري والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يواجه اليوم الإثنين الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري نظيره الأهلي السعودي ضمن منافسات الجولة السابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا



تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب " جاسم بن حمد"

يبحث عشاق ومحبي كرة القدم بالقارة الأسوية عن معلق مباراة السيد القطري ونظيره فريق الأهلي السعودي



يكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي عن معلق مباراة كبار القارة الأسيوية



معلق مباراة السيد القطري والأهلي السعودي في دوري أبطال آسيا



أسندت شبكة قنوات beIN sports التعليق على مباراة السيد القطري ونظيره الأهلي السعودي للمعلق الرياضي "علي سعيد الكعبي"



يدخل السد القطري المباراة وهو في المركز الرابع برصيد 12 نقطة بينما الأهلي السعودي في المركز الثاني برصيد 16 نقطة