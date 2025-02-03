الرياضة

لايبزج يعلن تعاقده مع كوستا نيديليكوفيتش

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لايبزج يعلن تعاقده مع كوستا نيديليكوفيتش

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي لايبزج الألماني لكرة القدم، اليوم الاثنين، تعاقده مع المدافع كوستا نيديليكوفيتش /19 عاما/ قادما من فريق أستون فيلا الإنجليزي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

لايبزج يعلن تعاقده مع كوستا نيديليكوفيتش


وتتضمن الصفقة خيار شراء اللاعب بشكل نهائي.

وقال نيديليكوفيتش:"أعلم أنني أردت استغلال هذا الفرصة لأن هذا النادي يعطي الأولوية للاعبين الشباب ويمنحهم فرصة للتطور. العام الماضي لم يكن الأفضل بالنسبة لي، لهذا السبب أنا حريص على إظهار قدراتي".

وذكر لايبزج أيضا أن المهاجم أندريه سيلفا سيكمل الموسم الحالي معارا لفريق فيردر بريمن.

ويتواجد سيلفا /29 عاما/ في لايبزج منذ صيف 2021، وشارك في 15 مباراة رسمية مع الفريق الذي يدربه ماركو روزه هذا الموسم وسجل هدفا وصنع ثلاثة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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