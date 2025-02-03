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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق النصر الإماراتي غدا الثلاثاء مع فريق ظفار العماني لحسم صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، عندما يلتقيان على استاد مجمع السعادة في مدينة صلالة بسلطنة عمان ضمن بالجولة الخامسة، والتي تشهد أيضا مواجهة أهلي صنعاء اليمني، ودهوك العراقي على استاد عبدالله بن خليفة في الدوحة.

النصر الإماراتي يلتقي ظفار العماني لتأكيد الصدارة الخليجية



ويتصدر النصر الإماراتي، ترتيب المجموعة بـ 10 نقاط، وحجز مقعده مبكرا في الدور قبل النهائي، مقابل 5 نقاط لدهوك العراقي، ويتواجد ظفار في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما يقبع أهلي صنعاء في المركز الأخير، برصيد 3 نقاط.

ويسعى النصر للفوز على ظفار العماني لحصد النقاط الثلاثة وضمان صدارة المجموعة قبل خوض مباراة الجولة الأخيرة أمام ضيفه أهلي صنعاء اليمني، يوم 19 من الشهر الحالي.

والمواجهة بين النصر وظفار هي الثالثة على صعيد البطولة الخليجية، بعدما تفوق النصر في المواجهة الأولى 1 / صفر ضمن نسخة العام 1986، قبل أن يعود، ويحقق فوزا عريضا في مباراة الجولة الأولى، ضمن النسخة الحالية بنتيجة 5 / 2.

وفي منافسات المجموعة الثانية يلتقي القادسية الكويتي مع العربي القطري، والرفاع البحريني مع الاتفاق السعودي بعد غد الأربعاء.

ويتصدر الاتفاق ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، مقابل 5 للقادسية، الوصيف/ و4 نقاط للرفاع الثالث، فيما يحتل العربي المركز الأخير برصيد نقطة.

ويقضي نظام البطولة بتأهل فريقين من كل مجموعة في أبطال الخليج، إلى الدور قبل النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية في 25 أبريل القادم.