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أحمد جودة - القاهرة -

توج فلامنجو بكأس السوبر البرازيلي، بعد فوزه 3-1 على بوتافوجو، مساء الأحد، على ستاد مانجيراو، وسط حضور أكثر من 45 ألف متفرج.

فلامنجو بطلا للسوبر البرازيلي بثلاثية في بوتافوجو

وتألق في المباراة، اللاعب برونو هنريكي، الذي سجل الهدفين الأول والثاني لفلامنجو في الدقيقتين 12 و19.

وأضاف بعدها لويز أراوخو، الهدف الثالث في الدقيقة 84، قبل أن يسجل بعدها، باتريك دي باولا، هدف بوتافوجو في الدقيقة 86.

ويعد اللقب هو الثالث لفلامنجو في كأس السوبر البرازيلي، حيث تفوق بشكل واضح على بوتافوجو، بطل الدوري لعام 2024.

وكان فلامنجو بطل الكأس، هو الأخطر في الشوط الأول، وكان الأحق بالتقدم أمام بوتافوجو الذي يقوده المدرب المؤقت كارلوس ليرا.

وتوقفت المباراة لمدة ساعة و12 دقيقة بسبب الأمطار، بعد 3 دقائق من هدف برونو هنريكي الأول من ركلة جزاء، قبل أن تعود للاستئناف، لكن هذا لم يخفف من ضغط فلامنجو الذي عاد للتقدم مجددا عبر نفس اللاعب.

وفي آخر المباراة، نجح البديل أراوخو في تسجيل هدف فلامنجو الثالث، قبل أن يقلص بطل الدوري، الفارق، بهدف للبديل دي باولا.

