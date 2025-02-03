نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التشكيل المتوقع لمباراة النصر اليوم ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي السعودي النصر لخوض مباراة هامة أمام نظيره الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري ابطال اسيا للنخبة.

ومن المقرر إنطلاق المباراة اليوم الاثنين الموافق 3 من فبراير الجاري، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة.

وقد ضمن النصر التأهل بعد حصوله علي 13 نقطة، بينما يمتلك الوصل احدي عشر نقطة وضمن تأهله ايضًا.

تُلعب المباراة علي أرضية ملعب الأول بارك، وتُذاع عبر قنوات الكأس الرياضية.

التشكيل المتوقع لمباراة النصر اليوم ضد الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة

حراسة المرمي: بينتو

خط الدفاع: سالم النجدي،محمد سيماكان،محمد آل فتيل،سلطان الغنام.

خط الوسط: علي حسن، بروزوفيتش،عبدالمجيد الصليهم.

خط الهجوم: أنجيلو، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.

ويعلق علي المباراة عبر قنوات الكأس منتصر الأزهري، بينما يعلق عبر قنوات بي ان سبورت عامر الخوذيري.