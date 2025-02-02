نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهزم مودرن بثلاثية ويصعد لوصافة الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الآن أحداث مباراة الأهلي أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد في مباراة كان شعارها مصالحة الجماهير بعد غياب الانتصارات لجولتين.

المهاجم السلوفيني جراديشار افتتح هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

بينما ضاعف إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة ليعزز الأهلي المقدمة أمام مودرن سبورت.

وعقب ١٠ دقائق أضاف إمام هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث ليضاعف الحصيلة لثلاثية.

وسجل أرلوند إييبا هدف مودون سبورت الوحيد في الدقيقة ٧٥.

وبهذه النتيجة احتل الأهلي وصافة جدول الترتيب برصيد ٢٣ نقطة بينما احتل مودرن سبورت المركز قبل الاخير برصيد ٧ نقاط.

تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس.

‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.