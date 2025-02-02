المثلوثي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا

وكان حمزة المثلوثي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

أحمد جودة - القاهرة - تقرر سفر التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غدًا الاثنين بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، تمهيدًا لخضوع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012