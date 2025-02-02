نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المثلوثي يجري جراحة الرباط الصليبي في ألمانيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تقرر سفر التونسي حمزة المثلوثي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ألمانيا غدًا الاثنين بصحبة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق، تمهيدًا لخضوع اللاعب لجراحة الرباط الصليبي.
وكان حمزة المثلوثي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة مودرن سبورت في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأنهى مسؤولو نادي الزمالك كافة الإجراءات الخاصة بسفر حمزة المثلوثي ورئيس الجهاز الطبي خلال الساعات الماضية.