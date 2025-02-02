الرياضة

بالثلاثة.. الأهلي يكتسح مودرن سبورت في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

بالثلاثة.. الأهلي يكتسح مودرن سبورت في الشوط الأول

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالثلاثة.. يكتسح مودرن سبورت في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت الان أحداث  الشوط الأول من أمام نظيره مودرن سبورت وذلك ضمن منافسات الجولة الحادي عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفوق الأهلي بثلاثية نظيفة في مباراة من طرف واحد ليعود من جديد لمصالحة الجماهير.

سجل المهاجم السلوفيني جراديشار هدف فريقه الأول في الدقيقة ١٣ من عمر المباراة ليضع المارد الأحمر قي المقدمة مبكرا.

بينما ضاعف إمام عاشور النتيجة في الدقيقة ٢٩ من عمر المباراة ليعزز الأهلي المقدمة أمام مودرن سبورت.

وعقب ١٠ دقائق أضاف إمام هدفه الثاني وهدف فريقه الثالث ليضاعف الحصيلة لثلاثية.

تشكيل الأهلي في اللقاء

‎حراسة المرمى: مصطفى شوبير. 
‎خط الدفاع: رامي ربيعة ومصطفى العش ومحمد هاني وكريم الدبيس. 
‎خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وإمام عاشور وحسين الشحات.

‎خط الهجوم: جراديشار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا