منافسة مثيرة يشهدها ختام دور المجموعات بدوري أبطال جنوب الباطنة

العوابي ـ من حمود الخروصي:

اختتمت مباريات دور المجموعات من دوري أبطال محافظة جنوب الباطنة، الذي ينظِّمه المركز الرياضي بولاية العوابي، حيث شهدت المباريات منافسات حامية وأداء قويًّا من جميع الفرق المشاركة.

ففي المجموعة الأولى، التقى فريق اتحاد العوابي التابع للمركز الرياضي بالعوابي مع شباب المراغ التابع لنادي الشباب، الذي ضمن تأهله مبكرًا إلى ربع النهائي، وتمكن من الفوز بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف، إلا أن هذه النتيجة لم تشفع لفريق الاتحاد، حيث تفوق فريق الأهلي التابع لنادي الرستاق على فريق المراغة التابع لنادي المصنعة بهدفين مقابل هدف واحد، ليضمن تأهله برفقة شباب المراغ إلى الدور التالي بفارق الأهداف عن فريق اتحاد العوابي.

أما في المجموعة الثانية، فقد حسم فريق الملدة التابع لنادي المصنعة صدارة المجموعة بفوزه على فريق السور التابع لنادي الشباب بثلاثة أهداف نظيفة، وفي المباراة الثانية، انتزع فريق الغشب التابع لنادي الرستاق البطاقة الثانية بعد فوزه المثير على فريق نسور العروبة بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع، ليصعد إلى الدور الربع نهائي برفقة فريق الملدة.

وفي المجموعة الثالثة، تمكن فريق النور التابع لنادي نخل من خطف صدارة المجموعة بفوزه الكبير على فريق القرط التابع لنادي المصنعة بثلاثة أهداف نظيفة، وترافق الفريقان إلى ربع النهائي، بينما حقق فريق وبل التابع لنادي الرستاق فوزه الأول في البطولة على حساب بطل النسخة الماضية فريق المزرع التابع لنادي الشباب، بفوزه بهدفين مقابل هدف واحد، ليودع الفريقان البطولة.

وفي المجموعة الرابعة، تعادل فريق جماء التابع لنادي الرستاق مع فريق الهرم التابع لنادي الشباب بهدف لكل منهما، ليصعد الفريقان إلى ربع النهائي، ولم يشفع الفوز العريض الذي حققه فريق القريم التابع لنادي المصنعة على فريق الأهلي التابع للمركز الرياضي بولاية العوابي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، ليودع الفريقان البطولة.

ومع بداية الدور ربع النهائي الأسبوع المقبل، تُنتظر مباريات جماهيرية مثيرة، حيث ستجمع المواجهات فرقًا قوية تألقت في دور المجموعات، حيث سيلتقي فريق شباب المراغ من نادي الشباب مع فريق القرط من نادي المصنعة، وفريق الأهلي من نادي الرستاق مع فريق النور من نادي نخل، كما سيشهد اللقاء المكرر لدوري النخبة بين فريقي جماء والغشب التابعين لنادي الرستاق، فيما سيجمع اللقاء الأخير فريق الهرم التابع لنادي الشباب مع فريق الملدة التابع لنادي المصنعة.